"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Автор: Ольга Антонова Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".
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- «Мне безразличны ...
- «Мне безразличны ...
- «Мне безразличны ...
Наши дети и внуки не простят нам толерантности по отношению к мигрантам. Но виновных в заигрывании с диаспорами уже не будет на этом свете.
Мигранты в ближайшем будущем вытеснят русских. В столице Урала , Екатеринбурге в одной школе , в классе всего 2 % русских учеников. Остальные приезжие из аулов и кишлаков. Вот до чего довела бездумная миграционная политика..
Так они же в Аллаха верят и делают на это упор... А Аллах им всё позволяет, как они о себе думают... Чурки дикие и злобные... А азеры самые злобные...