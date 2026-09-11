Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

"Никогда не брать трубку. Опасно": Малолетний мигрант вернулся в Россию, чтобы казнить одноклассника. Ханты-Мансийск требует ответа

Автор: Ольга Антонова Как особо опасные преступники, объявленные в международный розыск за тяжкие преступления, беспрепятственно въезжают в Россию? Об этом читайте в материале "Новороссии".

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Павел Б

Мигранты в ближайшем будущем вытеснят русских. В столице Урала , Екатеринбурге в одной школе , в классе всего 2 % русских учеников. Остальные приезжие из аулов и кишлаков. Вот до чего довела бездумная миграционная политика..