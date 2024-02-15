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Госдеп заявил об эффективности стратегии США по сдерживанию КНР в ИТР

Госдеп заявил об эффективности стратегии США по сдерживанию КНР в ИТР

Стратегия сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) приносит результаты. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявила на конференции в вашингтонском Институте мира помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон.

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