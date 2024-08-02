02.08.24==США препятствуют указал на причину продолжающихся поставок российского газа в Европу

США препятствуют ЕС отказаться от газа из РФ за счет сокращения поставок своего топлива США не дают Евросоюзу (ЕС) всецело отказаться от импорта газа из России, поскольку Вашингтон снижает квоту поставляемого топлива для европейских стран.