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В Москве мужчина жил с убитым братом-инвалидом и получал его пенсию

В Москве мужчина жил с убитым братом-инвалидом и получал его пенсию

В Москве 51-летний мужчина убил брата-инвалида и продолжал жить с ним, получая пенсию за покойного. Преступление было раскрыто из-за сильного трупного запаха, который не исчезал даже после проветривания, сообщил сайт MK.

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