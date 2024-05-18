Министра общественной безопасности Вьетнама выдвинули на пост президента

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам выдвинут на пост президента. Такое решение принял завершивший свою работу в Ханое девятый пленум Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).
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