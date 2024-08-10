Пресса ФРГ: восточные немцы выступают против размещения в стране американских ракет средней дальности

Немецкая пресса отмечает неприятие населением страны милитаризации ФРГ, в частности, выражающейся в увеличении расходов на оборону и планах по размещению с 22026 года американских ракетных вооружений средней дальности типа "Томагавк", способных долететь до ключевых российских городов: Москвы или Санкт-Петербурга.