Ефимов: в 2024 году на месте бывших промзон построили 7 деловых объектов

Марина Трянина

нашли чем хвастаться.. ЗИЛ - огромное предприятие, на котором работало порядка 100 тысяч. человек, которое обеспечивало своей продукцией и городские и региональные предприятия... Построили бизнес -центр, рядм понатыкали жилые комплексы (для кого угодно, но не для москвичей)..., от которого населению города толку мало... когда наши "мудрые" и заносчивые городские воротилы уничтожают предприятия, и по сути, уничтожают рабочие места, они каким местом думают?