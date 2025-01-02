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Ефимов: в 2024 году на месте бывших промзон построили 7 деловых объектов

Ефимов: в 2024 году на месте бывших промзон построили 7 деловых объектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в текущем году инвесторы построили семь объектов деловой инфраструктуры на территории бывших производственных территорий.

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Комментарии
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Марина Трянина
нашли чем хвастаться.. ЗИЛ -  огромное предприятие, на котором работало порядка 100 тысяч. человек, которое обеспечивало своей продукцией и городские и региональные предприятия... Построили бизнес -центр, рядм понатыкали жилые комплексы (для кого угодно, но не для москвичей)..., от которого населению города толку мало... когда наши &quot;мудрые&quot; и заносчивые городские воротилы уничтожают предприятия, и по сути, уничтожают рабочие места, они каким местом думают?
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