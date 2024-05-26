Сотрудник львовского военкомата заявил о минимальной явке по повесткам

На Украине из числа получивших повестку мужчин до военкомата доходят лишь 2%. Об этом 26 мая заявил военный и сотрудник районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львове Владимир Гренюх в интервью изданию «Эспрессо».
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