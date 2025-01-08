Рукопожатия после запрета: привычки, которые поставили политиков в неловкое положение

Китай, коронавирус, Италия, статистика, пандемия, Covid-19, процент смертности, карантин, самоизоляция, количество выздоровевших, вакцины нет, силы медиков на исходе, мойте чаще руки, пользуйтесь антисептиком , СИДИТЕ ДОМА! Это, пожалуй, самые популярные за последнее время запросы в Google и рекомендации, которые уже который месяц подряд на слуху у миллионов жителей всей планеты.
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