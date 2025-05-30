Сенат США проведет слушания с целью узнать, кто управлял страной вместо Байдена

Сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья бывшего президента Джо Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.
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