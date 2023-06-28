Спички - не игрушка

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    Где это афтар увидал свастику на Вагнеровцах?)) В страшном сне приснилось или на толчке придумал? Аналитик сортирный!))"Пригожин спас Пу...
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Свежие анекдоты на тему Лукашенко и Вагнер

Свежие анекдоты на тему Лукашенко и Вагнер

Лукашенко - Пригожину: «Жень, ну чего нам с тобой делить? Разве что Польшу»===Мы поляки!!! Мы поляки!!!Требуем репараций от Германии!Требуем репараций от России!Диктуем условия по санкциям Евросоюз!Ох, Пригожин в Беларуси? НАТОоо, НАТОооо, помоги!!!===Глубокая ночь…Идет пятый час телефонного консультирования НАТО с Дудой о приезде Вагнеров.

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