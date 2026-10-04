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Туризм и География

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Второй день тихой охоты: как мы искали маслята, а нашли польские и зеленушки

Второй день тихой охоты: как мы искали маслята, а нашли польские и зеленушки

Бывает такое время, когда лес будто испытывает твоё терпение. Ты выходишь с полной уверенностью, что вот сейчас, за ближайшим пригорком, обязательно найдётся россыпь крепких маслят, а в итоге получаешь лишь сухую хвою под ногами и тишину.

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