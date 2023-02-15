В Америке ищут «пропавших детей с Украины». Комментарий Георгия Бовта

Спецоперация действительно разделила немало украинских семей, констатирует политолог. Однако уместно ли в данном случае называть вывоз украинских детей в Россию депортацией и нарушением прав, как это сделано в докладе Йельского университета?Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета в рамках программы Госдепартамента Conflict Observatory опубликовала доклад о том, как якобы российские власти прерывают родственные связи между вывезенными с Украины детьми и их родственниками.