Вантовый мост в составе КАД ждет ремонт асфальта. 🔹С 15 по 27 августа на внешнем и внутреннем участках переправы будут устранять колейность.
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Вантовый мост в составе КАД ждет ремонт асфальта. 🔹С 15 по 27 августа на внешнем и внутреннем участках переправы будут устранять колейность.