В Париже появилась реклами Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, опубликовал в своих социальных сетях фотографию из Франции, на которой запечатлен рекламный плакат Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом.