В Париже появилась реклами Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, опубликовал в своих социальных сетях фотографию из Франции, на которой запечатлен рекламный плакат Олимпийских игр с Еленой Исинбаевой и российским флагом.
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