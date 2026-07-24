Студенты предложили варианты реновации улицы Октябрьской в Тамбове

Фото: администрации города Тамбова Читайте также: С начала сезона клещи покусали почти две тысячи жителей Тамбовской области Роспотребнадзор не рекомендует купаться на двух официальных пляжах Тамбова В Тамбовской области проверят работодателей с подозрительно низкими зарплатами Разработанный будущими архитекторами мастер-план станет основой для дальнейшего обновления территории.