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Новости Тамбова

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Студенты предложили варианты реновации улицы Октябрьской в Тамбове

Студенты предложили варианты реновации улицы Октябрьской в Тамбове

Фото: администрации города Тамбова Читайте также: С начала сезона клещи покусали почти две тысячи жителей Тамбовской области Роспотребнадзор не рекомендует купаться на двух официальных пляжах Тамбова В Тамбовской области проверят работодателей с подозрительно низкими зарплатами Разработанный будущими архитекторами мастер-план станет основой для дальнейшего обновления территории.

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