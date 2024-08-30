Арестованный генерал Попов будет содержаться в СИЗО отдельно от рецидивистов

Арестованного замминистра обороны Попова поместили в карантинную камеру Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов, отправленный в СИЗО по решению 235-го окружного военного суда Москвы, будет содержаться отдельно от рецидивистов.
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