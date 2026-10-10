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Специалист Полевая: смена работы без пересмотра установок не избавит от выгорания

Специалист Полевая: смена работы без пересмотра установок не избавит от выгорания

Заведующая кафедрой психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Марина Полевая рассказала, что попытки справиться с эмоциональным выгоранием усилием воли или простой сменой работы без пересмотра внутренних установок могут усугубить ситуацию.

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