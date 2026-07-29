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"Кто может, уезжайте из Запорожья и Херсона": Тупика нет, всё намного хуже. Путина просят применить ТЯО уже и в Госдуме? СВОдки с фронта

"Кто может, уезжайте из Запорожья и Херсона": Тупика нет, всё намного хуже. Путина просят применить ТЯО уже и в Госдуме? СВОдки с фронта

Автор: Иван Солдатов Как раньше уже не будет – острую проблему Киева описали польские СМИ. Украинский эксперт признал очевидное и призвал граждан покидать свои дома.

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Комментарии
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lislis lissil
полковнику Аслану Нахушеву из окон Государственной Думы-хочется погубить всю Российскую равнину от Карпат до Урала-так как последствия ТЯО- отравят не только почву центрально -европейской части России но и весь живущий там народ.Зараженные ядерным зарядом облака будут десятилетиями изливаться не только над Россией но и на территорию Северного Кавказа-так что полковник погубит не только россиян но и все северокавказские народы- &quot;прозорливое решение&quot;!!!!!
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