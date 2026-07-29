Автор: Иван Солдатов Как раньше уже не будет – острую проблему Киева описали польские СМИ. Украинский эксперт признал очевидное и призвал граждан покидать свои дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Хватит сидеть на двух стульях, и вообще наш стул верни»: Пашинян вертелся змеей, но получил неприятный разговор с Путиным о будущем Армении
- Киев снова заговорил по-русски: как проиграли языковые инженеры Украины
- Киев схлопотал бумеранг? Хотели "принудить" Россию к миру, вышло наоборот. Путин всё разъяснил
Свежие комментарии