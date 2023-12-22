НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 614 подписчиков

Чрезмерный оптимизм: миллион БПЛА для украинских формирований

Чрезмерный оптимизм: миллион БПЛА для украинских формирований

Киевский режим намерен развивать производство беспилотных летательных аппаратов. В следующем году он собирается собрать рекордные количества такой техники, но оглашенные планы выглядят нереалистично по целому ряду причин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх