Чрезмерный оптимизм: миллион БПЛА для украинских формирований

Киевский режим намерен развивать производство беспилотных летательных аппаратов. В следующем году он собирается собрать рекордные количества такой техники, но оглашенные планы выглядят нереалистично по целому ряду причин.
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