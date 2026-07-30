Москвич заказал на WB новенькую RTX 5070 Ti за 90 000 рублей и решил вскрыть коробку под камерами прямо в пункте выдачи Решение оказалось правильным — вместо видеокарты внутри лежало «водяное охлаждение».
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Москвич заказал на WB новенькую RTX 5070 Ti за 90 000 рублей и решил вскрыть коробку под камерами прямо в пункте выдачи Решение оказалось правильным — вместо видеокарты внутри лежало «водяное охлаждение».
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