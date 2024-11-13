В Челябинской области столкнулись два локомотива

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, авария произошла вечером 12 ноября на железнодорожном перегоне «Хребет – Уржумка» 1969 км.
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