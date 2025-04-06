Прибор для измерения температуры с точностью до 0,001°С создали в Сибири

Специалисты из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук создали устройство, способное измерять температуру с точностью до тысячных долей градуса и передавать данные по GPS.
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