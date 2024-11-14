Россияне скупают новые автомобили, несмотря на цены

С октября 2023 года спрос на новые автомобили вырос на 39,2%, предложение увеличилось на 55,6%, при этом средняя цена практически не изменилась (5 700 000 рублей), сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов «Авито Авто».
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