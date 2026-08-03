В Южном Медведкове прошёл плановый обход территории на улице Молодцова

30 июля глава управы района Южное Медведково Алексей Пантелеймонов провёл плановый обход территории, в ходе которого встретился с жителями многоквартирных домов по адресам: улица Молодцова, дома 19 корпус 1, 19 корпус 2 и 15 корпус 2.
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