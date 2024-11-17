Экс-глава минфина ФРГ Линднер заявил, что не удивлен развалом правящей коалиции

Недавно уволенный министр финансов ФРГ и глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в ответ на публикации СМИ о намеренном развале правившей коалиции, что речь идет о предвыборной борьбе и он не видит в этих материалах никакой новости.