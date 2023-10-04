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Строительство собора Святого Семейства почти завершили спустя 141 год

Строительство собора Святого Семейства почти завершили спустя 141 год

Строительство собора Саграда Фамилия, также известного как собор Святого Семейства, который спроектировал архитектор Антонио Гауди, в Барселоне подошло к концу — специалисты завершили процесс возведения пяти центральных башен спустя 141 год после начала работ.

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