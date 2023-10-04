Строительство собора Святого Семейства почти завершили спустя 141 год

Строительство собора Саграда Фамилия, также известного как собор Святого Семейства, который спроектировал архитектор Антонио Гауди, в Барселоне подошло к концу — специалисты завершили процесс возведения пяти центральных башен спустя 141 год после начала работ.
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