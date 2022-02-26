Медвежий угол

36 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Молодец.На связь вышел.Главное не тормози.Развивай мысль.И не ссы.Обижать не буду.Девальвация рубля...
  • Алексей Плескач
    Белгород, увы, тоже не избежал этой напасти! Здесь появились персонажи, описанные вот здесь https://bel.ru/news/socie...Выстрелы в спину ...
  • Alex Немо
    Ну, если пересчитать на килограмм веса(кот весит 9 кг а я 80, то я на него трачу порядка 3 баксов день или 21 в недел...Девальвация рубля...

Хроника операции по демилитаризации Украины, 27.02.2022, ночь

Хроника операции по демилитаризации Украины, 27.02.2022, ночь

Сводка о текущей обстановкеИтак:- вокруг Киева идут бои, слышна стрельба из стрелкового оружия и в центре украинской столицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх