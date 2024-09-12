«Волгаэнерго» повышает качество теплоснабжения за счет модернизации котельных

В рамках подготовки к отопительному сезону ГК «Волгаэнерго» (входит в холдинг Эн+) провела замену оборудования и ремонт в котельных, обеспечивающих теплом и горячей водой более 200 объектов, в том числе 167 жилых домов, 11 детских садов, 4 школы и 3 медицинских учреждения в Автозаводском и Ленинском районах города.