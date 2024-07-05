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Царьград

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  • Людмила
    Платить за каждые сбитые самолёты противника, что бы не одна тварь не ушла от возмездия.Легионеров выбива...
  • Людмила
    Удивляюсь 🤔🤔🤔зачем они вообще туда едут, у нас что дефицит техничек или посудомоек😂😂😂😂На YouTube об это...
  • Silver Kont
    Ещё одна блядь.... Пусть уёбывает, вот только когда там начнётся заваруха, в Россию пусть не щемится....Евгений Плющенко ...

Рухнувший мост в Хилокском районе Забайкалья военные заменили понтонами

Рухнувший мост в Хилокском районе Забайкалья военные заменили понтонами

Благодаря мосту из понтонов восстановлена связь села Тэрэпхэн с райцентром Хилокского района.Военные Восточного военного округа нашли решение, как организовать пешую переправу через реку Хилок.

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