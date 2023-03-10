Аршавин о банане и Венделе: «Не считаю это проблемой. Ну, молодой человек кинул. В России такого не было лет 20»

Андрей Аршавин не считает проблемой бросок банана в хавбека «Зенита» Вендела. В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.
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