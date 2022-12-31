Украинские боевики попытались обстрелять Белгородскую область в новогоднюю ночь

Над Белгородом и Белгородским районом российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре снаряда, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских националистов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.