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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Графика Samsung Exynos 2400 вдвое быстрее Exynos 2200 и примерно равна таковой у Apple A17 Pro Пе...

Графика Samsung Exynos 2400 вдвое быстрее Exynos 2200 и примерно равна таковой у Apple A17 Pro Пе...

Графика Samsung Exynos 2400 вдвое быстрее Exynos 2200 и примерно равна таковой у Apple A17 ProПервые результаты тестирования процессора Samsung Exynos 2400 с встроенной графикой на архитектуре AMD RDNA 3 показали, что грядущая новинка вдвое быстрее своего предшественника в тестах графики.

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