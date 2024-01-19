Графика Samsung Exynos 2400 вдвое быстрее Exynos 2200 и примерно равна таковой у Apple A17 Pro Пе...

Графика Samsung Exynos 2400 вдвое быстрее Exynos 2200 и примерно равна таковой у Apple A17 ProПервые результаты тестирования процессора Samsung Exynos 2400 с встроенной графикой на архитектуре AMD RDNA 3 показали, что грядущая новинка вдвое быстрее своего предшественника в тестах графики.