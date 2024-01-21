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В Алтайском крае снижается заболеваемость туберкулезом

В Алтайском крае снижается заболеваемость туберкулезом

Специалисты отмечают, что централизация службы позволила сделать диагностику и лечение болезни доступнее В Алтайском крае по сравнению с 2015 годом заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,3 раза, а смертность от этой болезни – в 3,2 раза.

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