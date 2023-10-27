ВСУ достигли дна: украинский боевик украл у херсонки триммер для травы и шуруповёрт

Военнослужащий проник на территорию дома женщины под покровом ночи.Жители оккупированного Херсона сообщают, что украинский боевик около 23:30 в среду проник, пользуясь тёмным временем суток, на территорию дома по адресу: улица Гетьмана Дорошенко 20.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии