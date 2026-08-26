Возможны затруднения на дорогах и подтопления: сильные дожди и ветер идут в Крым

По данным Крымского управления по гидрометеорологии, днём 27 июля и в течение суток 28 августа в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах — сильные, усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с.
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