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Царьград

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The Wall Street Journal: США обвинят военного в ставках на $1 млн

The Wall Street Journal: США обвинят военного в ставках на $1 млн

Американские власти планируют предъявить обвинения военному, заработавшему более $1 млн на ставках, связанных с операциями в Иране и Венесуэле.

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