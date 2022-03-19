«Могла закатать человека в асфальт», – раскрыты подробности из прошлого Пугачевой

О влиятельности Аллы Пугачёвой в российском шоу-бизнесе слагают легенды. По слухам Примадонна запросто может «перекрыть воздух» любому не полюбившемуся ей артисту.
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