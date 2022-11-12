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Родри: «Холанд был рожден, чтобы забивать, он наверняка побьет все рекорды. Эрлинг – зверь, он изменил стиль «Манчестер Сити»

Родри высказался о влиянии Эрлинга Холанда на «Манчестер Сити».  «Он был рожден для того, чтобы забивать голы, и он наверняка побьет все рекорды.

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