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Канцлер ФРГ заявил, что оборона важнее родительских пособий

Канцлер ФРГ заявил, что оборона важнее родительских пособий

Выплата пособий родителям менее важна чем задача противостояния военным угрозам в Европе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, 30 августа передает телеканал ARD.

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