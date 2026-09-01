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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян: «В UFC думали, что Пимблетт – звезда, но он обоссался и проиграл»

Боец UFC Арман Царукян рассказал, почему решил развивать свою медийность и вести стримы. «Меня узнают как бойца, но иногда люди в аэропорту говорят: «О, этот парень блогер, стример».

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