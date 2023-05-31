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«Бенфика» планирует заполучить Ди Марию

«Бенфика» планирует заполучить Ди Марию

Руководство «Бенфики» намерено заполучить Анхеля ди Марию на правах свободного агента. Боссы «Бенфики» заинтересованы в услугах полузащитника «Ювентуса» Анхеля ди Марии, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Фабрицио Романо.

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