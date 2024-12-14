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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полузащитник «Ньюкасла» Мерфи набрал 12 фэнтези-очков за дубль «Лестеру». В фэнтези АПЛ его выбрали 18 игроков

Полузащитник Джейкоб Мерфи забил по разу в каждом из таймов и набрал за игру 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку.

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