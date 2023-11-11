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Любовь спасет мир. Утопическая фантазия на актуальную тему

Любовь спасет мир. Утопическая фантазия на актуальную тему

Любовь спасет мир. Утопическая фантазия на актуальную тему Когда я думаю о том, где бы я хотела оказаться,  в каком из фантастических миров, который невидим и недосягаем, мне приходит на ум только одна фантазия – и она действительно космического масштаба.

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