В ДР Конго число умерших от лихорадки Эбола достигло 3 267

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Количество лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 3 267, увеличившись за сутки на 41.
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