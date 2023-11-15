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Аналитики ComNews оценили проекты МТС по построению сетей Private LTE

Аналитики ComNews оценили проекты МТС по построению сетей Private LTE

Цифровая экосистема МТС признана лидером среди российских компаний по общему количеству созданных выделенных сетей Private LTE для различных отраслей промышленности, следует из аналитического обзора группы компаний ComNews.

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