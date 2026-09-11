Двоих подозреваемых в осквернении братской могилы под Волгоградом задержали

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в оскорблении памяти защитников Отечества на "Братской могиле воинов 62-й Армии, погибших в период Сталинградской битвы" в Городищенском районе Волгоградской области.
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