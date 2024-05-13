Польша решила сделать забор на границе с Белоруссией непроходимым

Вообще наплевать на Польшу! Не хотят мигрантов пускать - это их дело! Я не понимаю, почему их Белоруссия пускает? Даже если они транзитом - на хрена они нужны?!

N

Nata

Зверей жалко ! Белая вежа национальный парк и Беларуси, и Польши. Звери мигрируют по всей территории парка. При сооружении этой "стены изоляции" проходы для них будут закрыты, что приведет к гибели зверей. А мигранты все равно найдут как просочиться. Не такие методы следует применять для борьбы с мигрантами. Эти люди не нужны своим странам, еще менее они нужны Европе и Беларуси. Мигранты ни в Польше, ни в Беларуси задерживаться не планируют, их манят более обеспеченные страны - Германия, Франция, Испания. Там и климат более близкий им , и выплаты всякие , и общество не мононациональное. Заложниками в этой истории становятся Беларусь, Польша, звери Белой вежи.