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Царьград

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Желающих не нашлось. За наследством Сергея Мавроди никто не обращался

Желающих не нашлось. За наследством Сергея Мавроди никто не обращался

Наследственное дело по поводу создателя МММ, самой крупной в истории России пирамиды не открывалосьНе нашлось наследников у Сергея Мавроди, создателя самой известной в истории России финансовой пирамиды, МММ.

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