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SUSANIN

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Девочки из Ижевска стали победителям школьного футбольного турнира «Кожаный мяч»

Девочки из Ижевска стали победителям школьного футбольного турнира «Кожаный мяч»

Москва. Ученицы школы №100 в Ижевске стали победительницами всероссийского турнира «Кожаный мяч — Школьной футбольной лиги» сезона 2025-2026 годов в Москве.

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